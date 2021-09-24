Медики и спасатели прибыли к раскуроченным в ДТП машинам на Краснофлотском

ДТП на Краснофлотском шоссе. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

ДТП на Краснофлотском шоссе. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

На Краснофлотском шоссе в Петербурге произошло серьезное ДТП с участием двух машин. Одна из легковушек вылетела в кювет, передняя часть второй — превратилась в груду металла.

Дорожный инцидент случился в пятницу, 24 сентября. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Жестокая авария на Краснофлотском шоссе. Службы все на месте», — написал автор записи.

На кадрах видно, что одна из машина полностью вылетела за пределы проезжей части. У второй легковушки разбиты лобовое и боковые стекла, капот полностью смят. На дороге разбросаны осколки и детали транспортных средств.

На месте работают сотрудники МЧС и скорой помощи. Причины случившегося и информация о возможных пострадавших не приводятся.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что паровозик из машин затруднил движение на Уральском мосту.