Паровозик из машин затруднил движение на Уральском мосту

Паровозик из машин затруднил движение на Уральском мосту
Паровозик на Уральском мосту в сторону 9й линии ВО. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

На Уральском мосту в Петербурге произошло ДТП с участием трех транспортных средств. Машины выстроились в паровозик.

Дорожный инцидент случился в пятницу, 24 сентября. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах видно, что участниками аварии стали два легковых автомобиля и грузовик. Наибольшие повреждения получила машина, оказавшаяся посередине. По предварительным данным, причиной столкновения стало несоблюдение участниками движения дистанции.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что у станции метро «Ленинский проспект» произошло ДТП с участием общественного транспорта. Авария собрала крупную пробку.

дтп новости СПб паровозик


 

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