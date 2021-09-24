Паровозик из машин затруднил движение на Уральском мосту

Паровозик на Уральском мосту в сторону 9й линии ВО. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

Паровозик на Уральском мосту в сторону 9й линии ВО. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

На Уральском мосту в Петербурге произошло ДТП с участием трех транспортных средств. Машины выстроились в паровозик.

Дорожный инцидент случился в пятницу, 24 сентября. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах видно, что участниками аварии стали два легковых автомобиля и грузовик. Наибольшие повреждения получила машина, оказавшаяся посередине. По предварительным данным, причиной столкновения стало несоблюдение участниками движения дистанции.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что у станции метро «Ленинский проспект» произошло ДТП с участием общественного транспорта. Авария собрала крупную пробку.