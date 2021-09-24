Автомобиль протаранил троллейбус и собрал пробку у «Ленинского проспекта»

ДТП у метро "Ленинский проспект". Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

ДТП у метро "Ленинский проспект". Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

У станции метро «Ленинский проспект» произошло ДТП с участием общественного транспорта. Авария собрала крупную пробку.

Дорожный инцидент случился в пятницу, 24 сентября. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Нексия протаранила троллейбус», — написал автор записи.

На кадрах видно, что легковой автомобиль заметно пострадал. Бампер транспортного средства лежит на асфальте, открыт капот. Повреждения троллейбуса не зафиксированы.

Машины заняли две полосы движения, чем затруднили проезд другим участникам движения. Информация о возможных пострадавших не приводится.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ДТП с участием фуры спровоцировало пробку на проспекте Науки.