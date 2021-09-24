ДТП с участием фуры спровоцировало пробку на проспекте Науки

ДТП с участием фуры спровоцировало пробку на проспекте Науки
Место происшествия. Фото: vk.com/spb_today

В Калининском районе Петербурга произошло ДТП с участием фуры и легкового автомобиля.

Дорожный инцидент случился утром 24 сентября на повороте по стрелке с проспекта Науки на улицу Руставели. По словам очевидцев, фура зацепила автомобиль марки «Киа». В Сети появилось фото с места происшествия. На опубликованных кадрах видно, что участники аварии пытаются разобраться в ситуации.

«На повороте по стрелке с Науки на Руставели фура зацепила Киа, разбираются», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

В результате происшествия и ограничения движения рядом с местом аварии образовалась пробка. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что мотоцикл столкнулся с грузовиком на федеральной трассе «Кола» в Кировском районе Ленобласти. Предположительно, он был пьян.

авария дтп калининский район


 

Новости партнеров
Семья из Петербурга и еще 40 россиян отравились едой в отеле Туниса
Семья из Петербурга и еще 40 россиян отравились едой в отеле Туниса
Невидимый космический объект поглощает нашу галактику со скоростью 50 м/с
Невидимый космический объект поглощает нашу галактику со скоростью 50 м/с
Студенты СПбГУ опасаются третьей волны дистанционки после выборов
Студенты СПбГУ опасаются третьей волны дистанционки после выборов
На Конной нашли труп с загипсованной рукой и с татуировкой «Бухара»
На Конной нашли труп с загипсованной рукой и с татуировкой «Бухара»
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
ДТП с участием фуры спровоцировало пробку на проспекте Науки
Эпидемиолог Горелов: заболеваемость COVID-19 в России осенью ожидается ...
На Замшиной нашли брошенного грудного ребенка
Больше половины россиян признались, что не высыпаются
Доктор наук Д’Анджело перечислила 4 продукта, ускоряющих старение организма ...
В результате пожара на Петроградке пострадала женщина
В Петербурге суд рассмотрит уголовное дело о контрабанде культурных ценностей
В Ленобласти сотрудник РЖД попался на взятке