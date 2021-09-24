ДТП с участием фуры спровоцировало пробку на проспекте Науки

В Калининском районе Петербурга произошло ДТП с участием фуры и легкового автомобиля.

Дорожный инцидент случился утром 24 сентября на повороте по стрелке с проспекта Науки на улицу Руставели. По словам очевидцев, фура зацепила автомобиль марки «Киа». В Сети появилось фото с места происшествия. На опубликованных кадрах видно, что участники аварии пытаются разобраться в ситуации.

«На повороте по стрелке с Науки на Руставели фура зацепила Киа, разбираются», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

В результате происшествия и ограничения движения рядом с местом аварии образовалась пробка. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

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