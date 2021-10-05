Против мужчины, избившего женщину на заправке, возбуждено уголовное дело

Против мужчины, избившего женщину на заправке, возбуждено уголовное дело
Следственный отдел Красногвардейского района возбудил уголовное дело в отношении мужчины, 4 октября избившего женщину на парковке во дворе. Фото: pixabay.com

Следственный отдел Красногвардейского района возбудил уголовное дело в отношении мужчины, 4 октября избившего женщину на парковке во дворе Пейзажной улицы, сообщает пресс-служба УМВД России по Красногвардейскому району.

Следственными органами было возбуждено уголовное дело в отношении гражданина Таджикистана Бободжонова Бобура Эгамбердиевича, избившего и похитившего женщину, отказавшую ему во взаимности. Уголовное дело было заведено и на сообщника мужчины Гоибова Дилшода Камоловича, который также подозревается в совершении преступления по статье «Похищение человека». Подозреваемые будут помещены в изолятор временного содержания.

По информации от пресс-службы УМВД России по Красногвардейскому району, пострадавшей диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, закрытый переломом костей носа без смещения. После оказания медецинской помощи женщина была отпущена.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что был задержан мужчина, избивший женщину на парковке, а после похитивший ее.

ГУ МВД по Петербургу и Ленобасти избиение новости СПб похищение происшествие Россия


 

Новости партнеров
Ампутированные ноги пассажирки со станции
Ампутированные ноги пассажирки со станции "Площадь Восстания" убирали машинисты
Песков раскрыл истинную причину выбора
Песков раскрыл истинную причину выбора "красивой переводчицы" для встречи Путина с Трампом
Звезда
Звезда "Барвихи" Лянка Грыу призналась, что заставило ее переехать в США
Выходные в Петербурге унесли жизни трех знаменитых горожан
Выходные в Петербурге унесли жизни трех знаменитых горожан
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Против мужчины, избившего женщину на заправке, возбуждено уголовное дело
В Петербурге у пенсионерки с улицы Тельмана похитили более 900 тыс. рублей ...
Жителя псковской области избили на Комендантском проспекте
В Петербуге у пенсионерки мошенники похитили с карты 1 млн 325 тыс.рублей
Телефонные мошенники используют тональный режим для хищения денег с карты
В пожаре на территории яхт-клуба обнаружен погибший
Сегодня утром в Петербурге наблюдаются 4-5-балльные пробки
Погода решила порадовать учителей в их праздник