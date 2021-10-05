Против мужчины, избившего женщину на заправке, возбуждено уголовное дело

Следственный отдел Красногвардейского района возбудил уголовное дело в отношении мужчины, 4 октября избившего женщину на парковке во дворе. Фото: pixabay.com

Следственный отдел Красногвардейского района возбудил уголовное дело в отношении мужчины, 4 октября избившего женщину на парковке во дворе. Фото: pixabay.com

Следственный отдел Красногвардейского района возбудил уголовное дело в отношении мужчины, 4 октября избившего женщину на парковке во дворе Пейзажной улицы, сообщает пресс-служба УМВД России по Красногвардейскому району.

Следственными органами было возбуждено уголовное дело в отношении гражданина Таджикистана Бободжонова Бобура Эгамбердиевича, избившего и похитившего женщину, отказавшую ему во взаимности. Уголовное дело было заведено и на сообщника мужчины Гоибова Дилшода Камоловича, который также подозревается в совершении преступления по статье «Похищение человека». Подозреваемые будут помещены в изолятор временного содержания.

По информации от пресс-службы УМВД России по Красногвардейскому району, пострадавшей диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, закрытый переломом костей носа без смещения. После оказания медецинской помощи женщина была отпущена.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что был задержан мужчина, избивший женщину на парковке, а после похитивший ее.