Победитель «Битвы экстрасенсов» составил гороскоп на октябрь 2021 года

Эксперт дал несколько советов представителям разных знаков зодиака: месяц выдастся либо легким, либо насыщенным.

Победитель «Битвы экстрасенсов» Мехди Эбрагими Вафа составил гороскоп на октябрь 2021 года. Он рассказал, каким выдастся осенний месяц, в разговоре со «СтарХит».

Овен

Овнам экстрасенс посоветовал не тратить время на выяснения отношений. Лучше заниматься тем, во что вы верите, оставив ссоры и споры на потом. Октябрь – важное время для тех, кто занимается своим делом. Таким людям нужно подумать над расширением рода деятельности.

Телец

Представителям этого знака зодиака как никогда важно сосредоточиться на себе. В середине октября могут появиться возможности дополнительного заработка – полученные деньги стоит сохранить. Что касается дел любовных, то Тельцам рекомендуют не ворошить прошлое и смотреть с надеждой в будущее.

Близнец

В октябре Близнецы смогут хорошо отдохнуть, но для этого нужно воздержаться от больших трат в начале месяца. Стоит не терять бдительности и экономить силы – они понадобятся в будущем. Также Близнецы должны помнить о близких друзьях, которые всегда готовы прийти на помощь.

Рак

Судьба будет испытывать Раков множеством соблазнов. Важно не терять голову и просчитывать свои шаги наперед. Представителям этого знака зодиака также важно помнить о том, что они несут ответственность за тех, кого приручили.

Лев

Вполне возможно, что Львам придется столкнуться с некоторыми проблемами. Главное, решать каждую быстро и не накапливать дела. Также Львам нужно беречь отношения и не допускать ошибок – они могут обернуться серьезными конфликтами.

Дева

Девам рекомендуют перестать прощать обиды и вспомнить, кто на самом деле является их близкими людьми. Представителям знака зодиака нужно проявить бдительность, чтобы октябрь выдался максимально легким.

Весы

У Весов в октябре будет выбор, и вполне возможно, что он принесет много радости. Скорее всего, перемены будут связаны с работой. Экстрасенс советует помнить о будущем, а не о сиюминутной выгоде. В отношениях вероятны ссоры, которых можно избежать, если научиться уступать.

Скорпион

Скорпионам в октябре будет казаться, что этот месяц – лучший за последнее время. Их окружат близкие люди, будет много подарков и приятных моментов. Представителям этого знака остается наслаждаться и быть благодарными.

Стрелец

Месяц может показаться однообразным из-за огромного количества дел и забот. Вторую часть октября полезно провести в раздумьях о себе и своем будущем. Экстрасенс напоминает, что Стрельцам под силу все изменить – нужно лишь захотеть.

Козерог

Козерогам настоятельно рекомендуют перестать жить прошлым и начать все с чистого листа. Судьба, уверяет экстрасенс, подготовила для них что-то особенное. В конце месяца Козерогов ожидает путешествие – неплохо воспользоваться этой возможностью.

Водолей

Не стоит одалживать деньги, иначе можно пожалеть об этом позже. Тех, у кого есть собственный бизнес, ожидают некоторые сложности. Водолеям также может не повезти в личной жизни, но не стоит делать акцент на этом. Займитесь другими, не менее важными делами, а разборки оставьте на потом.

Рыбы

Рыбам достаточно помнить о важных правилах, чтобы месяц прошел хорошо. Им не помешает не лениться, научиться держать свое слово и заботиться о своем здоровье. В конце месяца их старания будут вознаграждены.

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