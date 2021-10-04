Астролог перечислила самые упорные и стойкие знаки зодиака: их всего три

Рядом с представителями трех знаков зодиака не страшно переживать тяжелые времена, так как им не свойственно унывать и опускать раньше времени руки.

Астролог Бриттани Берингер рассказала о трех знаках зодиака, которые отличаются своей стойкостью и упорством. С такими людьми, уверена эксперт, любой почувствует уверенность в завтрашнем дне. Об этом сообщает Bustle.

Овны

Своей решительностью и настойчивостью отличаются Овны, которые славятся жестким характером и умением добиваться поставленных целей. Представители этого знака не боятся проблем и прекрасно знают, как их решать. Овнов не останавливают трудные задачи – даже если придется возвращаться к ним снова и снова, они не опустят руки и продолжат бороться. Серьезные препятствия для них не помеха, а отличная мотивация двигаться вперед. За пламенный и страстный характер Овны должны благодарить свою правящую планету Марс.

«Они не боятся потерпеть неудачу или выглядеть глупо, поэтому всегда готовы рискнуть»,

— рассказывает астролог. Это помогает Овнам в карьере и личной жизни.

Тельцы

Тельцы поражают своим упрямством. Если представителям этого знака зодиака чего-то по-настоящему хочется, то они ни за что на свете не отступятся. Тельцы готовы заплатить любую цену, лишь бы реализовать желаемое. Во многом это связано с тем, что они относятся к земной стихии. Тельцы стремятся к стабильности и ради нее готовы преодолевать все испытания, как бы парадоксально это ни звучало. Рядом с таким человеком чувствуешь себя как за каменной стеной – это сильный и надежный партнер.

«Как только они видят цель, то готовы реализовать ее любой ценой»,

— объясняет Боулз.

Козероги

Третьим знаком зодиака, отличающимся своим упорством, являются Козероги. На первый взгляд может показаться, что представители данного знака медлительны – этим они злят окружающих, которые ожидают получить быстрые ответы и мгновенный результат. Козероги же обладают удивительной способностью видеть все наперед, поэтому действуют постепенно, просчитывая любой свой шаг. Они медленно, но верно добиваются своих целей. Их не останавливают неудачи, которые редко становятся причиной для расстройств. Это может быть связано с правящей планетой этого знака — Сатурном, которая отвечает за строгую дисциплину. Козероги, привыкшие быть реалистами, живут здесь и сейчас. Они знают, что если рассчитать силы, то можно добиться всего и даже большего.

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