Знаки Зодиака, с которыми хорошо в любви, а в браке – плохо

Знаки Зодиака, с которыми хорошо в любви, а в браке – плохо
Союз с некоторыми знаками зодиака может стать просто невыносимым. Фото: unsplash.com

Каждая история любви, безусловно, уникальна. И каждый человек в ней раскрывается по-своему. Однако астропсихологи выявили 4 знака зодиака, брак с которыми с большой долей вероятности может стать серьезным испытанием.

Скорпионы

Самодостаточные люди. Часто мнительны, вспыльчивы и ревнивы. Они не только сами активно провоцируют скандалы, но и охотно их поддерживают на протяжении долгого времени.

Скорпиону легче в одиночестве. Этот ореол романтичности, самоценности, уверенности и даже некоторой холодности привлекает к ним противоположный пол невероятно.

Но именно эти же качества становятся просто невыносимы в быту, в повседневной жизни. Найти с ними общий язык и ужиться – задача сродни покорению Эвереста.

Эти сильные натуры часто неспособны сдерживать свои эмоции и идти на компромиссы. Взаимоотношения со Скорпионами можно назвать трудными со всех точек зрения.

Близнецы

Любители собственного пространства и своего «я». Долгий союз для него становится тяжким бременем, если партнер начинает «пережимать», настаивать и заставлять. Часто понимая это интуитивно, Близнецы сторонятся брака, предпочитая или свободные отношения, или партнеров, во всем им уступающим. Таких, согласитесь, не много. Но Близнецам для счастья хватает.

Близнецы ветрены и непостоянны, часто мучают домашних своей переменчивостью и перепадами настроения. Хороший союз с этим знаком получается, только если градус отношений с партнером постоянно будет достаточно велик.

Овны

Тут мнения разделились. С одной стороны, это образцовые, ответственные и любящие родители, хорошие хозяева в своем доме, страстные партнеры. С другой – Овны слишком дорожат своей свободой, чтобы оставаться верными или постоянно идти на уступки.

Поэтому Овны всем хороши, но только до брака. Впрочем, к более зрелому возрасту они перестают воспринимать брак как капкан, и тогда составят счастье любого.

Стрельцы

О, этот знак про брак знает все, даже если ни разу там не был. По версии Стрельца, это рабство, конец жизни и только дурак по доброй воле туда сунется.

При этом – в духе противоречивой натуры Стрельца — представители именно этого знака часто вступают в ранние браки. Правда, столь же быстро и разводятся. Стрельцу очень повезет, если он встретит человека, который будет принимать его таким, какой он есть, давая возможность самому решать за себя и не ограничивая полеты его души.

Такому человеку Стрелец готов будет подарить целый мир!

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Знаки Зодиака, с которыми хорошо в любви, а в браке – плохо
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