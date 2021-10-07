Грета Тунберг, ВОЗ, Трамп: кто борется за премию мира в 2021 году

В итоговом списке оказались достаточно противоречивые фигуры, вызывающие вопросы среди россиян и не только.

С 4 по 11 октября в Стокгольме и Осло объявят лауреатов Нобелевской премии за выдающиеся достижения в области медицины, физики, химии, экономики, литературы и общественной деятельности. Наибольший интерес вызвала премия мира, победитель которой пока не назван. Это значит, что самое время изучить список кандидатов и проверить свою интуицию. Итак, кто получит диплом, золотую медаль и крупную денежную премию в 2021 году?

Известно, что на премию мира выдвинули 329 номинантов, среди которых общественные деятели и организации. Перечислить всех не представляется возможным, поэтому мы выбрали наиболее интересных кандидатов.

На премию мира, например, претендует экоактивистка Грета Тунберг. Вряд ли есть люди, которые ни разу не слышали о школьнице из Швеции, которая призывает беречь планету и не стесняется в выражениях, когда речь заходит о бездействии и пустословии политиков. Кому-то кажется поведение Греты Тунберг забавным, а вот ведущие ученые и бывший президент США Барак Обама выражают девушке свое восхищение.

За премию мира в 2021 году поборется и экс-кандидатка в президенты Белоруссии Светлана Тихановская. Она участвовала в выборах, которые состоялись летом 2020 года, и проиграла действующему президенту Александру Лукашенко. Это накалило политическую обстановку в Белоруссии, что стало причиной митингов и миграции Тихановской за границу. Тихановская считается неоднозначной фигурой у себя на родине.

Еще одна скандальная фигура среди номинантов – это бывший президент США Дональд Трамп. Бизнесмен запомнился эксцентричным поведением и спорными инициативами. Трамп, пробыв на президентском посту один срок, уступил должность Джо Байдену. Уходил Трамп тоже громко и «красиво» – 6 января 2021 года его сторонники проникли в Капитолий и заблокировали на несколько часов работу конгресса. В результате штурма погибла девушка и полицейский.

Среди организаций вполне ожидаемо номинировали Всемирную организацию здравоохранения, которая второй год борется с пандемией коронавируса. Насколько успешно – судить пока рано. В мире создано несколько вакцин от инфекции, но до сих пор не все страны имеют к ним доступ. Количество зараженных и умерших с каждым днем растет. Тем не менее надежды на лучшее все-таки остаются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, кто в этом году получил Нобелевскую премию по физике.