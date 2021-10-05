Стало известно, кто в этом году получил Нобелевскую премию по физике

Стало известно, кто в этом году получил Нобелевскую премию по физике. Фото: Twitter/The Nobel Prize

Стало известно, кто в этом году получил Нобелевскую премию по физике. Фото: Twitter/The Nobel Prize

В этом году Нобелевская премия в области физике досталась Сюкуро Манабэ, Клаусу Хассельману и Джорджо Паризи. Нобелевский комитет по физике Королевской академии наук Швеции присудил победителям награду за моделирование сложных систем. В официальном аккаунте Нобелевской премии социальной сети Twitter выложено объявление об этом.

Нобелевская премия по физике 2021 года досталась трем исследователям «за прорывной вклад в понимание сложных физических систем». Вручение премий планируется на 10 число в начале декабря. Раньше награждение традиционно проводилось на официальной церемонии в Стокгольме, но из-за пандемии в этом году его планируют провести в онлайн-формате.

Приз разделился на 2 части. Первую половину поделят между собой Сюкуро Манабе и Клаус Хассельман. Она отвечает за «физическое моделирование климата Земли, количественное описание климатических изменений и предсказание глобального потепления». Вторая же половина («за открытие взаимодействия между беспорядок и флуктуациями в физических системах — от атомных до планетарных масштабов») достанется Джорджо Паризи.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что первыми лауреатами премии мира Нобелевской премии стали швейцарец основатель Движения Красного Креста Жан Анри Дюнан и француз Фредерик Пасси, основатель и первый руководитель «Международной Лиги мира» в 1901 году.