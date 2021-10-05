Стало известно, кто в этом году получил Нобелевскую премию по физике

Стало известно, кто в этом году получил Нобелевскую премию по физике
Стало известно, кто в этом году получил Нобелевскую премию по физике. Фото: Twitter/The Nobel Prize

В этом году Нобелевская премия в области физике досталась Сюкуро Манабэ, Клаусу Хассельману и Джорджо Паризи. Нобелевский комитет по физике Королевской академии наук Швеции присудил победителям награду за моделирование сложных систем. В официальном аккаунте Нобелевской премии социальной сети Twitter выложено объявление об этом.

Нобелевская премия по физике 2021 года досталась трем исследователям «за прорывной вклад в понимание сложных физических систем». Вручение премий планируется на 10 число в начале декабря. Раньше награждение традиционно проводилось на официальной церемонии в Стокгольме, но из-за пандемии в этом году его планируют провести в онлайн-формате.

Приз разделился на 2 части. Первую половину поделят между собой Сюкуро Манабе и Клаус Хассельман. Она отвечает за «физическое моделирование климата Земли, количественное описание климатических изменений и предсказание глобального потепления». Вторая же половина («за открытие взаимодействия между беспорядок и флуктуациями в физических системах — от атомных до планетарных масштабов») достанется Джорджо Паризи.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что первыми лауреатами премии мира Нобелевской премии стали швейцарец основатель Движения Красного Креста Жан Анри Дюнан и француз Фредерик Пасси, основатель и первый руководитель «Международной Лиги мира» в 1901 году.

в мире лауреаты нобелевской премии новости СПб Россия физика


 

Новости партнеров
Манукян обвинил Бузову в расставании и раскрыл тайну, которую обещал оставить на совести Оли
Манукян обвинил Бузову в расставании и раскрыл тайну, которую обещал оставить на совести Оли
Владимир Путин пообещал повышение пенсий в ближайшие годы
Владимир Путин пообещал повышение пенсий в ближайшие годы
Сбербанк с 1 октября повышает ипотечные ставки на покупку жилья
Сбербанк с 1 октября повышает ипотечные ставки на покупку жилья
Звезда
Звезда "Барвихи" Лянка Грыу призналась, что заставило ее переехать в США
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Стало известно, кто в этом году получил Нобелевскую премию по физике
Петербургского туроператора обязали выплатить молодой семье 160 тыс. рублей ...
В России зафиксирован новый максимум смертей от COVID
Водителя, устроившего смертельное ДТП с мотоциклистами, оставили под ...
В Кирове 16-летняя девочка умерла, после того как родила ребенка в туалете ...
С платформы YouTube удалены 95 видеороликов с зацепингом
Без стресса и страха: как россияне чувствуют себя на удаленке
Теплый Север, холодный Юг. Какой будет грядущая зима