Самые-самые. Кому вручалась Нобелевская премия

Нобелевская неделя стартовала 4 октября. Каждый день будут оглашать по одному победителю в каждой номинации: по медицине, физике, химии и литературе. Обладателя премии мира объявят 8 октября.

Gazeta.Spb вспомнила самых-самых нобелевских лауреатов.

Первыми лауреатами премии мира в 1901 году стали швейцарец основатель Движения Красного Креста Жан Анри Дюнан и француз Фредерик Пасси, основатель и первый руководитель «Международной Лиги мира».

Несмотря на свою изначальную идею добра и гуманизма, именно эта номинация чаще остальных становилась объектом раздоров, скандалов и бойкотов.

Самый неоднозначный лауреат

«Кому террорист, а кому – борец за свободу». Так в американском журнал Time прокомментировали присуждение премии мира Ясиру Арафату. Эту награду он разделил с премьер-министром Израиля Ицхаком Рабином и министром иностранных дел Израиля Шимоном Пересом.

«Это худший человек, когда либо становившимся лауреатом Нобелевской премии мира», — написал Джей Нордлингер, автор книги об истории Нобелевской премии мира.

Дошло до того, что один из членов норвежского Нобелевского комитета Каре Кристиансен подал в отставку в знак протеста против награждения Арафата Премией мира.

Лауреат с самой большой аудиторией

В 1964 году премия была вручена Мартину Лютеру Кингу. Этот один из самых известных лауреатов нобелевской премии мира посвятил жизнь борьбе с расизмом и расовой сегрегацией. Нобелевскую премию мира он получил после своего выступления с речью «У меня есть мечта» на марше в Вашингтоне. Тогда его слушали около 300 тысяч афроамериканцев. Во многом именно эта речь вдохновила людей на борьбу за принятие закона, запрещавшего расовую дискриминацию.

Самая «титулованная» семья

Речь, конечно, о выдающемся семействе Кюри.

За открытие радиоактивности в 1903 году Пьер Кюри и его супруга Мария получили Нобелевскую премию в области физики.

В 1911 году Мария Кюри еще раз выигрывает этот престижнейший конкурс и удостаивается еще одной премии, но уже по химии — «за открытие элементов радия и полония, выделение радия и изучение природы и соединений этого замечательного элемента».

Их дочь от знаменитых родителей не отстала. В 1935 году Ирен Жолио-Кюри вместе с супругом Фредериком Жолио предстали перед Нобелевским комитетом, чтобы получить свою заслуженную награду по химии. К тому же она первый Нобелевский лауреат — ребенок Нобелевских лауреатов.

Самое нелепое лауреатство

Среди самых известных лауреатов нобелевской премии — музыкант и поэт Боб Дилан.

В 2016 году он получил медаль «за создание поэтических образов в великой американской песенной традиции». Он стал первым музыкантом, удостоенным этой награды.

Историю его лауреатства в комитете, наверное, до сих пор вспоминают с содроганием и смехом. Не премия, а сплошной перекосяк.

Началось с того, что до музыканта никак не могли дозвониться члены комитета, чтобы поздравить его с наградой. Потом, когда радостную новость донести удалось, долго ждали хоть какой-нибудь реакции от певца. В итоге он сказал, что премию принимает, но на получение не приедет.

С обязательной нобелевской лекцией и вовсе анекдот вышел. Дилан все никак не мог ее написать. А без лекции премию не дают. Тогда было поставлено условие: или лекция в течение двух недель, или гонорар за премию перечислен не будет. А это почти миллион долларов.

То, что в комитете получили под видом лекции, не тянуло на миллион совсем. В аудиозаписи лекции приводились ссылки на несуществующие цитаты. В довершении выяснилось, что при написании лекции Боб Дилан использовал литературный портал для школьников и студентов Sparknotes.

Самый молодой лауреат

Ей стала пакистанская правозащитница Малала Юсуфзай. На момент вручения в 2014 году ей было 17 лет. За свою деятельность, направленную на доступность образования для женщин во всем мире, она пережила покушение пакистанских террористов.

Старейший лауреат

Им признан 87-летний британский физик и радиобиолог Джозеф Ротблат, получивший премию в 1995 году.

Самые известная нобелевская премия

Согласно опросу американского агентства Bloomberg, самым известным лауреатом стал Вильгельм Рентген. Большинство опрошенных с уверенностью сказали, что его изобретение было удостоено этой высокой награды. Все остальные открытия заметно уступают в известности и популярности у широкой общественности.