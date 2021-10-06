В Петербурге завершают реставрацию памятника Николаю I

В Петербурге завершают реставрацию памятника Николаю I
В Петербурге завершают реставрацию памятника Николаю I. Фото: Администрация Петербурга

У здания Мариинского дворца завершают реставрацию памятника Николаю I. Со скульптуры уже почти закончили снимать леса, сообщает телеканал Санкт-Петербург.

С памятника Николаю I у Мариинского дворца снимают леса, и теперь можно любоваться отреставрированной композицией.

Работы над обновлением памятника шли 2 года. Полностью реставрацию планируют завершить в конце октября. За время работ специалисты укрепили внутренний каркас памятника, очистили его коррозии, заделали трещины и восстановили утраченные детали.

Статуя держится на двух точках опоры. Она была возведена Огюстом Монферраном в 1859 году. Свое место памятник не покидал даже в Великую Отечественную войну.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в 2022 году в Северной столице стартуют ремонтные работы в театре «Мюзик-Холл». На восстановление объекта уйдет три года, за это время власти выделят 4,5 миллиарда рублей.

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