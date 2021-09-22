Смольный выделит 4,5 млрд рублей на реставрацию «Мюзик-Холла»

Смольный выделит 4,5 млрд рублей на реставрацию «Мюзик-Холла»
Санкт-Петербургский Мюзик-Холл. Фото:Baltphoto/ Петр Прайс

Работы на объекте начнутся в 2022 году.

В Санкт-Петербурге в 2022 году стартуют ремонтные работы в театре «Мюзик-Холл». На восстановление объекта уйдет три года, за это время власти выделят 4,5 миллиарда рублей. Об этом сообщили в Смольном.

Театр располагается в бывшем Народном доме императора Николая II. Сейчас здание находится не в самом лучшем состоянии: ремонта требуют фасад, кровля и водосточная система. На комплексное восстановление объекта уйдет несколько лет и крупная сумма денег – ежегодно будут выделять 1,5 миллиарда рублей.

«Помимо масштабных ремонтных работ проведем модернизацию театральных залов и гостевых зон в соответствии с современными требованиями. Обязательно должны быть созданы условия для маломобильных жителей»,

— отметил губернатор Александр Беглов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в суд ушло дело о хищении почти 200 млн при реставрации консерватории.

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