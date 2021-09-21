В суд ушло дело о хищении почти 200 млн при реставрации консерватории

Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение и отправила в суд дело против директора и владельца здания консерватории, которых обвиняют в хищении на сумму 191 миллион.

Планируемая реконструкция и реставрация Консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова, по версии следствия, оказалась предлогом для совершения хищения в размере 191 миллиона рублей. На имущество злоумышленников в настоящий момент наложен арест, а сами они находятся под стражей.

По версии следствия, генеральный директор ООО «Меандр» Елена Завадская совместно с владельцем Евгением Ярмошем и их сообщниками заключили контракт на 606 млн рублей, которые предположительно должны были пойти на реставрацию и реконструкцию здания государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова. Следствие считает, что на самом деле никаких работ не планировалось, а злоумышленники получили аванс в размере 191 миллиона рублей и перевели их на счет подконтрольных контрагентов. Заводская и Ярмош легализировали часть переведенной суммы под видом трат на материалы, услуги и работы на объекте.

Как сообщает генпрокуратура РФ, дело было передано в Красногвардейский районный суд для рассмотрения по существу. Компания «Меандр» признана банкротом.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что расследование по делу хищения реставрационных средств Консерватории имени Римского-Корсакова было закончено 14 сентября.