В Петербурге рассмотрят дело о хищения на реставрации консерватории

В Петербурге рассмотрят дело о хищения на реставрации консерватории
Консерватория имени Римского-Корсакова. Фото: сайт Культура.рф

Речь идет о незаконном присвоении 200 миллионов рублей.

В Санкт-Петербурге сегодня, 14 сентября, завершили расследование дела о хищении средств на реставрацию Консерватории имени Римского-Корсакова. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ по городу.

Известно, что работы должна была выполнять реставрационная компания «Меандр». Руководство получило 200 миллионов рублей в качестве аванса и решило похитить эти средства, частично их легализовав.

«Для этого они перевели их со счета ООО «Меандр» на счета подконтрольной организации, а также двух индивидуальных предпринимателей, под видом приобретения материалов, оказания услуг и выполнения работ на объекте»,

— объяснили в ведомстве.

Напоминаем, что уголовное дело возбудили еще весной 2020 года. Консерваторию уже долгие годы не могут отреставрировать, она считается одним из самых известных долгостроев. Стоимость контракта составляла 606 миллионов рублей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге отреставрируют дворец Воронцова.

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