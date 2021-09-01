В Петербурге отреставрируют дворец Воронцова

В Петербурге отреставрируют дворец Воронцова
В Петербурге займутся дворцом Воронцова. Фото: "Яндекс карты"

В Петербурге реставрационные работы начнутся во дворце Воронцова.

Главгосэкспертиза РФ проверила смету ремонта дворца Воронцова и выдала положительное заключение.

Известно, что дворцом Воронцова занимался известный архитектор Растрелли. Его он строил в течение десяти лет вплоть до 1758 года. Здание получилось настолько шикарным и помпезным, что чуть не разорило Воронцова. Усадьбу пришлось продать в казну.

Дворец не единожды переходил из рук в руки, в нем в свое время размещались и гостевой дом, и «замок мальтийских рыцарей», и купеческие лавки, и Пажеский корпус, а также Суворовское училище и Третий кассационный суд общей юрисдикции.

Предполагается, что будет реставрироваться 5 921 «квадрат» фасадов, 3 081 квадратных метров внутренних помещений и 120 метров чугунной ограды.

Финансироваться работы будут с привлечением средств федерального бюджета.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Александро-Невской лавре отреставрировали фасады Семинарского корпуса.

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