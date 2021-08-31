В Александро-Невской лавре отреставрировали фасады Семинарского корпуса

Реставрация Александро-Невской лавры, где покоятся мощи Александра Невского, проходит к 800-летию князя. Фото: Смольный

Реставрация Александро-Невской лавры, где покоятся мощи Александра Невского, проходит к 800-летию князя. Фото: Смольный

В Петербурге завершилась реставрация фасадов Семинарского корпуса Александро-Невской лавры, сообщили в пресс-службе городского правительства.

Специалисты воссоздали деревянные окна и двери, отремонтировали и отреставрировали фасады церкви Благовещения Пресвятой Богородицы с усыпальницей, а также восстановили ворота восточного двора с двумя оградами на набережной реки Монастырки.

По словам губернатора Александра Беглова, реставрация Александро-Невской лавры, где покоятся мощи Александра Невского, проходит к 800-летию князя.

В прошлом году была отреставрирована 200-метровая подпорная стена, отделяющая восточный двор Лавры от Никольского кладбища. Работы велись два года.

Кроме того, восстановили исторический облик Митрополичьего сада: вылечили липы и ивы, убрали высохшие деревья, высадили молодые дубы, клены и липы, а также устроили набивные дорожки и площадки.

Также были отремонтированы и окрашены фасады памятников «Монастырская больница в Конюшенном дворе Александро-Невской лавры» и «Конюшенный двор Александро-Невской лавры», «Контора кладбищенская и архиерейская гостиница», «Дом жилой».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что реставрация 44 домов-памятников в Петербурге начнется в 2022 году.