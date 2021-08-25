Реставрация 44 домов-памятников в Петербурге начнется в 2022 году

Первым на реставрацию пойдет особняк Бутурлиной, расположенный на улице Чайковского, 10. Фото: google.maps

Первым на реставрацию пойдет особняк Бутурлиной, расположенный на улице Чайковского, 10. Фото: google.maps

В следующем году в Петербурге планируют приступить к реставрации 44 исторических домов, признанных памятниками.

Работами по реставрации старинных домов Северной столицы займется комитет по охране памятников (КГИОП). Об этом глава ведомства Сергей Макаров сообщил в ходе нулевых чтений проекта бюджета. Проектная документация готова на 55 объектов.

По словам председателя КГИОП, привести в порядок планируется как региональные, так и федеральные объекты. Первым на реставрацию пойдет особняк Бутурлиной, расположенный на улице Чайковского, 10.

Чиновник заявил, что на реставрацию домов-памятников в 2022 году заложено 1,5 млрд рублей. Весь бюджет ведомства в действующей редакции составил порядка 2,5 млрд рублей. Дополнительно КГИОП потребовалось 724,4 млн рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что с памятника Николаю I начали снимать леса после трех лет реставрации: фоторепортаж Gazeta.SPb.