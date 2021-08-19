С памятника Николаю I начали снимать леса после трех лет реставрации: фоторепортаж Gazeta.SPb

С памятника Николаю I начали снимать леса после трех лет реставрации: фоторепортаж Gazeta.SPb
Памятник Николаю I. Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников

В Санкт-Петербурге начали снимать леса с памятника Николаю Первому на Исаакиевской площади. Реставрация длилась три года.

Памятник Николаю I. Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников

Скоро с памятника снимут и баннер, которым он был укрыт почти на протяжении всех работ. Полностью завершить реставрацию планируется в октябре.

Памятник Николаю I. Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников
Памятник Николаю I. Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников
Памятник Николаю I. Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников
Памятник Николаю I. Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников

За эти годы были восстановлены конная статуя, орел и четыре аллегорические фигуры, олицетворяющие «Силу», «Мудрость», «Правосудие» и «Веру». Также были восстановлены четыре барельефа с событиями правления Николая I и утраченный декор.

Памятник Николаю I. Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников
Памятник Николаю I. Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников
Памятник Николаю I. Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников
Памятник Николаю I. Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что капитальной реконструкции памятник Николаю I не видел 160 лет.

новости СПб памятник Николаю I реставрация


 

Новости партнеров
ВОЗ проверяет на эффективность от ковида очередные препараты, но не может сказать, когда одобрит
ВОЗ проверяет на эффективность от ковида очередные препараты, но не может сказать, когда одобрит "Спутник"
В борьбу против COVID-19 вступает ряженка: неожиданный ход ученых
В борьбу против COVID-19 вступает ряженка: неожиданный ход ученых
Пять привычек, которые указывают на психические расстройства
Пять привычек, которые указывают на психические расстройства
После какой вакцины от COVID-19 россияне заболевают коронавирусом чаще всего
После какой вакцины от COVID-19 россияне заболевают коронавирусом чаще всего
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Ленобласти еще 229 человек заболели коронавирусом
В Роспотребнадзоре объяснили отсутствие лекарства от коронавируса
Суд Петербурга дал «условку» студентке, получавшей выплаты не законно
В Петербурге зафиксировано 1563 новых случая коронавируса
С памятника Николаю I начали снимать леса после трех лет реставрации: ...
«Аэрофлот» приостанавливает полеты в Бангкок на фоне ситуации в ...
Девять человек тушили дом на Аннинском шоссе
Центр Гамалеи модицифировал «Спутник V» под штамм ...