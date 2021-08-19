С памятника Николаю I начали снимать леса после трех лет реставрации: фоторепортаж Gazeta.SPb

В Санкт-Петербурге начали снимать леса с памятника Николаю Первому на Исаакиевской площади. Реставрация длилась три года.

Скоро с памятника снимут и баннер, которым он был укрыт почти на протяжении всех работ. Полностью завершить реставрацию планируется в октябре.

За эти годы были восстановлены конная статуя, орел и четыре аллегорические фигуры, олицетворяющие «Силу», «Мудрость», «Правосудие» и «Веру». Также были восстановлены четыре барельефа с событиями правления Николая I и утраченный декор.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что капитальной реконструкции памятник Николаю I не видел 160 лет.