Школьник открыл стрельбу из пневматического пистолета на Маршала Захарова

Школьник открыл стрельбу из пневматического пистолета на Маршала Захарова
Полиция передала школьника родителям. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Сотрудники полиции нашли школьника, устроившего стрельбу из пневматического пистолета в Красносельском районе Петербурга.

Как сообщили в пресс-служба ГУ МВД по городу, инцидент произошел накануне около 17 часов на улице Маршала Захарова. Одна из местных жительниц вызвала полицию, сообщив, что во дворе двое подростков стреляют из пистолета.

Прибывшие к месту происшествия стражи порядка опросили 16-летнего подростка. Он рассказал, что стрельбу устроил его 15-летний одноклассник. Мальчика нашли на улице Доблести. Подросток признался, что нашел пневматический пистолет на пустыре и решил пострелять из него по деревьям.

Полицейские пистолет изъяли, а ребенка передали родителям.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Парнасе нашли «резиновую» квартиру с дюжиной мигрантов.

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