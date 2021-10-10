На Парнасе нашли «резиновую» квартиру с дюжиной мигрантов

Полицейские наведались с проверками более чем в 2000 квартир. Фото: ГУ МВД по СПб

Полицейские наведались с проверками более чем в 2000 квартир. Фото: ГУ МВД по СПб

На севере Петербурга сотрудники полиции провели миграционный рейд по квартирам. В отделы по итогам рейда доставили 54 иностранцев.

Как сообщает пресс-служба городского главка МВД, полицейские наведались с проверками более чем в 2000 квартир в районе станции метро «Парнас». Во время рейда стражи порядка нашли одну квартиру, в которой проживали 12 мигрантов из ближнего зарубежья.

Всего в ходе рейда в полицию для разбирательств было доставлено 54 мигранта. Большинство из них — выходцы из стран бывшего СССР. Однако в одной из нелегально арендованных квартир нашли трех нигерийцев, их также доставили в отдел.

Выяснилось, что 32 иностранца проживали в России нелегально, всех привлекли к административной ответственности.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге арестовали мужчину по обвинению в истязании малолетнего пасынка.