В Петербурге арестовали мужчину по обвинению в истязании малолетнего пасынка

В Петербурге арестовали 38-летнего мужчину, обвиняемого в истязании несовершеннолетнего.

По данным регионального главка СК России, дело расследуется по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание).

Как полагает следствие, обвиняемый с октября 2017 года по октябрь 2021 года, действуя на почве длительно сложившихся личных неприязненных отношений к 14-летенему сыном его супруги, неоднократно избивал его. Все происходило в квартире одного из домов по бульвару Трудящихся.

Расследование уголовного дела продолжается. Мужчину предъявлено обвинение. Судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что отца, избивавшего девятилетнюю дочь в Тосно, задержали в Петербурге. Девочка ушла из своей квартиры на проспекте Ленина в Тосно 24 сентября и не вернулась.