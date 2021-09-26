Отца, избивавшего девятилетнюю дочь в Тосно, задержали в Петербурге

Сотрудники полиции Петербурга задержали жителя Тосно, избивавшего собственную дочь.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, 24 сентября полицейские Тосненского района получили информацию о пропавшей девятилетней школьнице. Девочка ушла из своей квартиры на проспекте Ленина в Тосно и не вернулась.

Школьницу нашли на следующий день в частном доме на Октябрьской улице, где она была в гостях у своей подруги. Девочка в отделе полиции рассказала, что ее 46-летний отец постоянно избивал ее начиная с декабря прошлого года.

По данному факту открыто уголовное дело об истязании.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленобласти возбудили дело по факту истязания детей. о версии следствия, отец троих детей семи-девяти лет в течение долгого времени систематически бил их. Также дети испытывали психические страдания из-за асоциального поведения отца, периодически употреблявшего алкоголь.