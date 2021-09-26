Отца, избивавшего девятилетнюю дочь в Тосно, задержали в Петербурге

Отца, избивавшего девятилетнюю дочь в Тосно, задержали в Петербурге
Полиция задержала отца. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Сотрудники полиции Петербурга задержали жителя Тосно, избивавшего собственную дочь.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, 24 сентября полицейские Тосненского района получили информацию о пропавшей девятилетней школьнице. Девочка ушла из своей квартиры на проспекте Ленина в Тосно и не вернулась.

Школьницу нашли на следующий день в частном доме на Октябрьской улице, где она была в гостях у своей подруги. Девочка в отделе полиции рассказала, что ее 46-летний отец постоянно избивал ее начиная с декабря прошлого года.

По данному факту открыто уголовное дело об истязании.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленобласти возбудили дело по факту истязания детей. о версии следствия, отец троих детей семи-девяти лет в течение долгого времени систематически бил их. Также дети испытывали психические страдания из-за асоциального поведения отца, периодически употреблявшего алкоголь.

дети избиение истязание новости СПб тосно


 

Новости партнеров
Пенсионерка получит компенсацию за то, что ей на голову упал доводчик
Пенсионерка получит компенсацию за то, что ей на голову упал доводчик
Стало известно, насколько проиндексируют пенсии в следующем году
Стало известно, насколько проиндексируют пенсии в следующем году
Ночной трамвай, Беглов в санкционном списке США и повышение пенсий: главное к утру четверга
Ночной трамвай, Беглов в санкционном списке США и повышение пенсий: главное к утру четверга
Ревнивого петербуржца арестовали по обвинению в убийстве жены-блогера, обучавшей подписчиков сексу
Ревнивого петербуржца арестовали по обвинению в убийстве жены-блогера, обучавшей подписчиков сексу
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Отца, избивавшего девятилетнюю дочь в Тосно, задержали в Петербурге
Умер основатель рок-группы Status Quo Алан Ланкастер
В Ленобласти возбудили дело по факту истязания детей
В Петербурге в больницы попали 355 пациентов с коронавирусом
Водителю, сбившему двух человек на Невском, запретили садиться за руль
Житель Индии назвал россиянок «неосознанно красивыми» и очень сильными
В Подпорожье разбойник ударил пенсионерку ножом и кирпичом
Двое напали с ножом на петербуржца в парадной на Большой Конюшенной