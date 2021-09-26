В Ленобласти возбудили дело по факту истязания детей

Сейчас детей изолировали и поместили в больницу. Фото : Следственный Комитет РФ

Сейчас детей изолировали и поместили в больницу. Фото : Следственный Комитет РФ

Следственный отдел по городу Тосно Следственного комитета РФ по Ленинградской области в отношении 45-летнего мужчины возбудил о уголовное дело по факту истязания детей.

По версии следствия, отец троих детей семи-девяти лет в течение долгого времени систематически бил их. Также дети испытывали психические страдания из-за асоциального поведения отца, периодически употреблявшего алкоголь. Об этом сообщает СК РФ по Ленобласти.

Подозреваемого мужчину задержали в порядке ст.91 УПК РФ. Следственный орган направил ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

На данный момент проводятся следственные действия, направленные на детальное изучение всех обстоятельств данного преступления. Сейчас детей изолировали и поместили в больницу.

В ходе следствия дадут оценку бездействию должностных лиц органов профилактики правонарушений несовершеннолетних. Расследование уголовного дела продолжается.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге семилетний мальчик рассказал учительнице, что мать избивает его и кормит объедками, из-за чего ребенок ночами ворует еду из холодильника.