Петербурженка сажала детей на цепь, чтобы не таскали еду из холодильника, и избивала палкой

В однокомнатной квартире на проспекте Энергетиков жили трое детей, их мать и бабушка вместе с шестью кошками, тремя собаками, рыбками и попугаем. Отец семейства с апреля находится в тюрьме. Фото: скриншот Google Maps

В однокомнатной квартире на проспекте Энергетиков жили трое детей, их мать и бабушка вместе с шестью кошками, тремя собаками, рыбками и попугаем. Отец семейства с апреля находится в тюрьме. Фото: скриншот Google Maps

В Петербурге семилетний мальчик рассказал учительнице, что мать избивает его и кормит объедками, из-за чего ребенок ночами ворует еду из холодильника. В качестве наказания женщина сажает его на цепь, как и 5-летнюю сестру. Началось разбирательство, и сегодня женщину отправили под арест.

Проверить условия проживания детей в квартире на проспекте Энергетиков пришли инспекторы отдела по делам несовершеннолетних Красногвардейского района. Специалистов встретил зловонный запах и грязь, а также тараканы, мухи и другие насекомые.

В однокомнатной квартире вместе жили трое детей, — мальчик семи лет и две девочки, пяти и полутора лет, — их 30-летняя мать и бабушка, а также шесть кошек, три собаки, рыбки и попугай. Отец семейства с апреля 2021 года находится в заключении — он избил своего приятеля деревянным брусом, нанеся последнему тяжелые травмы.

Сейчас единственный источник дохода семьи — детские пособия и пособие по инвалидности, которое получает средняя дочь. При этом девочка не ходит в детский сад, а присматривает за младшей сестрой дома. Их мать подрабатывала в банке и детской поликлинике, сейчас о роде её деятельности ничего неизвестно.

Об ужасном положении семьи старший сын рассказал своей учительнице. Он объяснил, что мама часто применяет физическую силу, наказывая его за проступки. Кроме того, он и его сестры недоедают — кормят малышей, чем придется, поэтому по ночам мальчик брал еду из холодильника. Узнав об этом, мать в воспитательных целях посадила его на цепь прямо в коридоре. Женщина также обращается с пятилетней дочерью.

Бабушка, проживающая вместе с ними, знает о своеобразных методах воспитания, но никак им не препятствует. Известно, что в 2001 году пенсионерка тоже привлекалась к уголовной ответственности — за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, как и муж её дочери.

Антисанитария и жестокость к детям заставили инспекторов ОДН забрать их из семьи и оповестить о происходящем правоохранительные органы. В итоге старших детей госпитализировали, а полуторагодовалую малышку отправили в психоневрологический дом ребенка. В отношении их матери возбуждено уголовное дело об истязаниях, сегодня суд отправил женщину под стражу.