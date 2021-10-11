В Петербурге сняли судимость с группы, хранившей более 374 тонн запрещенных отходов

В Петербурге сняли судимость с группы, хранившей более 374 тонн запрещенных отходов
После хранения на этой территории отходов земля стала непригодной. Фото: pixabay.com

В Северной столице сняли судимость и освободили от наказания Григория Черкасова, Виктора и Илью Григорьевых, Игоря Нарышкина и Ивана Тихашина. Мужчины в 2014 году хранили 375 421 кг запрещенных отходов в промышленной зоне «Обухово».

Судимость сняли из-за объявления амнистии в связи с 70-летием победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Преступное дело организовал Виктор Григорьев, тогда он занимал должность заместителя прокурора Невского района. Создалась группа, у каждого участника были свои обязанности. Злоумышленники хранили отходы IV-V классов опасности на промзоне и получали за это деньги. Так, всего за пять месяцев они заработали более 15 миллионов рублей.

После хранения на этой территории отходов земля стала непригодной. На ее рекультивацию ушло более двух миллиардов рублей.

Суд назначал наказание Нарышкину, Черкасову и Тихашину два года лишения свободы условно, а Виктору и Илье Григорьевым – три года лишения свободы условно.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге суд запретил сайты с дипломами по судовождению.

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