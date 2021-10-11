В Петербурге суд запретил сайты с дипломами по судовождению

В Петербурге суд запретил сайты с дипломами по судовождению
Распространение таких "дипломов" опасно для жизни людей. Фото: pixabay

Суд Петербурга признал информацию, распространяемую в сети, запрещенной.

Так, заблокируют 20 сайтов, на которых продавались права на управление гидроциклов и катеров. Об этом сообщает Объединённая пресс-служба судов Северной столицы.

На этих сайтах продавались различные дипломы и разрешения, в том числе на «судовождение». Злоумышленники давали гарантию на услуги, делали рекламу, они также расписали схему осуществления своей деятельности. У них были даже курьеры.

Им грозит уголовная ответственность за подделку и изготовление или сбыт поддельных документов. Распространение таких «дипломов» опасно для жизни людей.

Суд административные иски удовлетворил.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Калининский районный суд постановил продлить заключение под стражей одной из обвиняемых по делу о ритуальных убийствах сатанистов Татьяне Перевозчиковой-Хмурой.

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