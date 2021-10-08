Суд Петербурга продлил арест сатанистке, причастной к ритуальному убийству в Ленобласти

Татьяна участвовала в религиозно-мистической организации вместе с мужем, он проходит по делу соучастником. Фото: объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Татьяна участвовала в религиозно-мистической организации вместе с мужем, он проходит по делу соучастником. Фото: объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

В пятницу, 8 октября, Калининский районный суд постановил продлить заключение под стражей одной из обвиняемых по делу о ритуальных убийствах сатанистов Татьяне Перевозчиковой-Хмурой. Она останется в СИЗО до 9 января 2022 год.

С соответствующим ходатайством в суд обратилось следствие. В качестве аргументов правоохранители привели необходимость предъявить обвинение еще двум фигурантам дела, этапировать их в Москву, провести очные ставки, экспертизы и другие следственные мероприятия. Кроме того, по словам следователя, «обстоятельств, исключающих наказуемость деяния, а также обстоятельств, которые могут повлечь освобождение обвиняемой от ответственности, в настоящий момент, не имеется».

Перевозчикова-Хмурая при этом просила о более мягкой мере пресечения. Она также заявила, что признает вину в полном объеме. Суд, однако, встал на сторону обвинения, оставив женщину в СИЗО.

Напомним, что соучастниками Татьяны являются её муж Александр Перевозчиков-Хмурый, а также двое друзей, Ольга Большакова и Андрей Трегубенко. По версии правоохранителей, все четверо познакомились на фоне увлечения сатанизмом. Один из ритуалов этого религиозно-мистического движения предполагает проведение ритуалов с человеческими жертвоприношениями.

Таким образом Трегубенко в 2016 году в карельском лесу зарезал девушку, котора влюбилась в него и согласилась поучаствовать в опасном ритуале — правда, она не догадывалась, что станет жертвой.

Позже Трегубенко и Большакову задержали с наркотиками. В своей квартире в Балашихе мужчина и женщина хранили внушительное количество запрещенных веществ, расфасованных по пакетам и сверткам, которые, вероятно, планировали продавать.

На их причастность к сатанизму и убийствам правоохранители вышли гораздо позже, разбираясь в деле с наркотиками. «Потянув ниточку», стражи прядка установили, что человеческое жертвоприношение в Карелии — не единственный эпизод. В том же 2016 году супруги Перевозчиковы-Хмурые, сговорившись с Большаковой и Трегубенко, зарезали мужчину неподалеку от станции Приозерск в Ленобласти.

Все фигуранты дела признали вину, а Большакова и Трегубенко также сознались в расчленении и каннибализме.