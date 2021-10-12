Бузову – предадут, Началова рано умрет: сбывшиеся предсказания экстрасенсов

Бузову – предадут, Началова рано умрет: сбывшиеся предсказания экстрасенсов
Смерть Началовой предсказали уже давно. Фото: https://www.instagram.com/julianachalova/

После некоторых слов ясновидящих перестаешь быть скептиком и начинаешь верить в шестое чувство.

Звезды российского шоу-бизнеса не скрывают, что обращаются к экстрасенсам, чтобы узнать, как сложится их жизнь. Большим поклонником дара Ванги, например, всегда был певец Филипп Киркоров. Но далеко не все придают значение предсказаниям, а, может, зря? Давайте поговорим о сбывшихся словах ясновидящих, которые заставят вас поверить в чудо.

Певица МакSим: предсказали черную полосу, и она серьезно заболела

Певица МакSим чудом выжила. Фото: скриншот YouTube

В 2019 году певица МакSим попала в жесткую аварию. Тогда поклонники не на шутку разволновались за будущее звезды, а таролог Марианна Абравитова подтвердила – звезду ждет черная полоса. Тогда этим словам мало кто придал значение, но уже в 2021 году МакSим госпитализировали в тяжелейшем состоянии из-за коронавируса. Певица чудом выжила и до сих пор продолжает восстанавливаться.

Певица Ольга Бузова: предсказали очередное предательство, после чего ее бросил Манукян

Дава и Ольга Бузова, казалось всем, были отличной парой. Фото: www.instagram.com/dava_m/

Совсем недавно многим казалось, что Бузова наконец счастлива в личной жизни – она встретила блогера Давида Манукяна, который одаривал ее любовью и вниманием. В сентябре 2020 года звезду пригласили на съемки «Битвы экстрасенсов», где участники сделали ряд неутешительных заявлений.

Экстрасенсы один за другим видели, что Бузову ждет разочарования и предательства. Ирина Игнатенко и вовсе предположила, что артистка никогда не будет счастлива в личной жизни. Тогда певица горько заплакала, но, кажется, не поверила. А зря, ведь расставание действительно случилось.

Певица Натали: предсказали трагедию из-за красного велосипеда, который действительно появился в доме

Натали избавилась от опасного подарка. Фото: скриншот Instagram

Певица Натали, как и Ольга Бузова, снималась в «Битве экстрасенсов». Ведьма Виктория Райдос заявила, что ребенку артистки грозит опасность от красного велосипеда. Тогда Натали не поняла, о чем речь. Вернувшись домой, певица узнала, что ее отец подарил внуку велосипед красного цвета. Напуганная артистка поспешила избавиться от подарка. Она до сих пор не понимает, как Райдос могла узнать про намерения отца, и очень рада, что с сыном все в порядке.

Певица Юлия Началова: предсказывали точную дату смерти, и все сбылось

Началова скончалась в 2019 году. Фото: Скрин Instagram

Гадалка Дарья Миронова в биографическом фильме, посвященном годовщине смерти Началовой, уверяет, что еще десять лет назад знала, когда умрет артистка. По словам ясновидящей, Юлия во время их встречи выглядела обеспокоенной и постоянно интересовалась карьерой. Певица не хотела знать плохие новости и просила говорить о хорошем. Миронова указала на фатальность числа 16, а после Началова умерла 16 марта.

Стилист Влад Лисовец: предсказывали смерть отца, и мужчина вскоре скончался

Лисовец верит в экстрасенсов. Фото: скриншот Instagram

Лисовец рассказывает, что периодически обращается к экстрасенсам. Однажды ему предсказали скорую смерть отца, но стилист в эти слова не поверил. Спустя время мужчина действительно умер.

После этого Лисовец общался с еще одним экстрасенсом, которая увидела, как в будущем стилист будет помогать людям прямо в своем доме. Через неделю стилист выиграл торги на аренду подвального помещения в своем доме и открыл там школу стиля для обычных женщин и мужчин.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что победитель «Битвы экстрасенсов» составил гороскоп на октябрь 2021 года.

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