В Москве мужчина пришел в отдел полиции с оружием и пытался устроить стрельбу

Мужчина попытался устроить стрельбу в ОМВД по району Преображенское в Москве. Он не успел никого ранить, злоумышленника обезвредили.
Как сообщает Telegram-канал «112», мужчина направил пистолет на сотрудника полиции, однако выстрелить не успел.
Было возбуждено уголовное дело из-за посягательства на жизнь сотрудника полиции.
Мужчина, напавший на КПП, находился в состоянии алкогольного опьянения, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД.
В результате происшествия никто не пострадал.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Гатчине полиция задержала хулигана, устроившего стрельбу из пневматического оружия на детской площадке. Ранен один человек.