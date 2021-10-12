В Москве мужчина пришел в отдел полиции с оружием и пытался устроить стрельбу

В Москве мужчина пришел в отдел полиции с оружием и пытался устроить стрельбу
Мужчина направил пистолет на сотрудника полиции, однако выстрелить не успел. Фото: pixabay

Мужчина попытался устроить стрельбу в ОМВД по району Преображенское в Москве. Он не успел никого ранить, злоумышленника обезвредили.

Как сообщает Telegram-канал «112», мужчина направил пистолет на сотрудника полиции, однако выстрелить не успел.

Было возбуждено уголовное дело из-за посягательства на жизнь сотрудника полиции.

Мужчина, напавший на КПП, находился в состоянии алкогольного опьянения, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД.

В результате происшествия никто не пострадал.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Гатчине полиция задержала хулигана, устроившего стрельбу из пневматического оружия на детской площадке. Ранен один человек.

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