В России появятся дома со встроенными персональными огородами

Для жителей России появятся дома со встроенными персональными огородами. Первый такой проект планируется реализовать в 2024 году в Самаре. Об этом рассказали РИА Новости со ссылкой на ведущего эксперта рабочей группы FoodNet Национальной технологической инициативы Михаила Чарного.

В рамках дорожной карты рынка FoodNet НТИ в сотрудничестве с Минстроем, Минпромторгом и Минсельхозом РФ планируется реализация проекта по постройке домов с личными огородами. Но проект можно будет реализовать только в новостройках, по словам эксперта.

«Со старыми домами нужно провести очень дорогостоящую экспертизу, потом сделать проект и пройти госэкспертизу этой реконструкции. Построить новый дом будет дешевле», — заявляет ведущий эксперт.

На данный момент есть несколько вариантов постройки, сообщает Михаил Чарный. В первом случае это может быть жилой дом, в подвалах которого будут размещены сити-фермы. Во втором случае — предоставляется вертикальная сити-ферма, проходящая по всем квартирам внутри здания. Третий вариант — встроенные помещения на технических этажах для выращивания овощей и фруктов.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что доцент кафедры финансов и цен Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова Елена Воронкова заявила, что к концу этого года россиян ждет сезонное повышение цен на фрукты и овощи.