Экономист рассказала о сезонном росте цен на фрукты и овощи

Экономист рассказала о сезонном росте цен на фрукты и овощи
Прилавок с овощами и фруктами. Фото: Pixabay

Доцент кафедры финансов и цен Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова Елена Воронкова объяснила, что к концу текущего года россиян ждет сезонное повышение цен на фрукты и овощи.

Кроме того, в разговоре с агентством «Прайм», она предупредила, что из непродовольственных товаров дороже станет электроника.

По её словам, темпы роста цен на продукты в России всегда на 1-2 п.п. выше общей инфляции. Воронкова считает, что стоимость продуктов станет выше на 7-8% за год.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что врач, телеведущий и общественный деятель Александр Мясников считает, что несмотря на полезные свойства брокколи и цветной капусты, чрезмерное употребление этих овощей может быть опасно для щитовидной железы человека.

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