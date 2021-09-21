Экономист рассказала о сезонном росте цен на фрукты и овощи

Доцент кафедры финансов и цен Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова Елена Воронкова объяснила, что к концу текущего года россиян ждет сезонное повышение цен на фрукты и овощи.

Кроме того, в разговоре с агентством «Прайм», она предупредила, что из непродовольственных товаров дороже станет электроника.

По её словам, темпы роста цен на продукты в России всегда на 1-2 п.п. выше общей инфляции. Воронкова считает, что стоимость продуктов станет выше на 7-8% за год.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что врач, телеведущий и общественный деятель Александр Мясников считает, что несмотря на полезные свойства брокколи и цветной капусты, чрезмерное употребление этих овощей может быть опасно для щитовидной железы человека.