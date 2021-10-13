Власти Петербурга создадут единого оператора городских данных

Единый оператор будет аккумулировать данные и проводить анализ. Фото: Администрация Петербурга

Единый оператор будет аккумулировать данные и проводить анализ. Фото: Администрация Петербурга

К 2024 году в Петербурге появится корпорация, которая будет заниматься обработкой больших данных (big data).

Об этом городской вице-губернатор Станислав Казарин сообщил на брифинге, посвященном стратегии цифровой трансформации Петербурга.

Как заявил чиновник, единого оператора городских данных планируется создать к 2024 году. Информацию будут собирать при помощи сотовых операторов. В основном это будет касаться сфер образования, транспорта и здравоохранения. Единый оператор будет аккумулировать данные и проводить анализ.

В настоящий момент власти закупают и первичные данные, к примеру, готовые аналитические отчеты. Часть информации, получаемая из городских систем и порталов, накапливается в центре обработки данных информационно-аналитического центра правительства.

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