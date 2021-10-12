Больше не нужен: Смольный расторгает все контракты с «Метростроем»

Смольный направил обанкротившемуся подрядчику письма о расторжении всех действующих контрактов на строительство метро в Петербурге. Теперь бразды правления перейдут совместной компании ВТБ и городского правительства «Метрострой Северной столицы».

Все письма были направлены организации еще 6 октября. Заказчик, то есть город, в одностороннем порядке отказывается от исполнения договора, и предоставляет время «Метрострою» на то, чтобы «смириться» с этим фактом: официальное расторжение контрактов произойдёт 16 октября, передает «Фонтанка», ознакомившись с содержанием документов.

Основными проектами «Метростроя» были отрезок от «Спасской» до «Горного института» (оранжевая ветка) и участок от «Путиловской» до «Юго-Западной» (коричневая ветка). Формальным поводом стало не исполнение работ в срок: например, к 1 сентября на «Казаковской» должны были закончить наклонный ход, а усилить окрестные здания — еще к 1 июля, пишет «Фонтанка».

Работы на коричневой ветке выполнены лишь на 35%, а оранжевый перегон — на 64%, но при этом на Лахтинско-Правобережной ветке есть недостроенный «Горный институт», появления которого не могут дождаться уже слишком много лет, и «Театральная площадь», возведение которой оказалось опасным для близлежащих исторических объектов.

Не в пользу «Метростроя» оказалась и сданная часть зеленой ветки от «Приморской» до «Беговой»: новые станции страдают от дождей и отсутствия пассажиров. Аналогичные проблемы настигли «Дунайскую», «Проспект Славы» и «Шушары» (фиолетовая ветка), где метростроевцы даже не успели завершить часть работ: отделка служебных помещений, монтаж и пусконаладка вентиляции, отопления, систем связи и траволаторов все еще ждут своего часа, хотя с открытия станций прошло больше двух лет.