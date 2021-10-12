Больше не нужен: Смольный расторгает все контракты с «Метростроем»

Больше не нужен: Смольный расторгает все контракты с &#171;Метростроем&#187;
Эпоха "Метростроя" в Петербурге медленно, но верно уходит в прошлое. Фото: "Метрострой"

Смольный направил обанкротившемуся подрядчику письма о расторжении всех действующих контрактов на строительство метро в Петербурге. Теперь бразды правления перейдут совместной компании ВТБ и городского правительства «Метрострой Северной столицы».

Все письма были направлены организации еще 6 октября. Заказчик, то есть город, в одностороннем порядке отказывается от исполнения договора, и предоставляет время «Метрострою» на то, чтобы «смириться» с этим фактом: официальное расторжение контрактов произойдёт 16 октября, передает «Фонтанка», ознакомившись с содержанием документов.

Основными проектами «Метростроя» были отрезок от «Спасской» до «Горного института» (оранжевая ветка) и участок от «Путиловской» до «Юго-Западной» (коричневая ветка). Формальным поводом стало не исполнение работ в срок: например, к 1 сентября на «Казаковской» должны были закончить наклонный ход, а усилить окрестные здания — еще к 1 июля, пишет «Фонтанка».

Работы на коричневой ветке выполнены лишь на 35%, а оранжевый перегон — на 64%, но при этом на Лахтинско-Правобережной ветке есть недостроенный «Горный институт», появления которого не могут дождаться уже слишком много лет, и «Театральная площадь», возведение которой оказалось опасным для близлежащих исторических объектов.

Не в пользу «Метростроя» оказалась и сданная часть зеленой ветки от «Приморской» до «Беговой»: новые станции страдают от дождей и отсутствия пассажиров. Аналогичные проблемы настигли «Дунайскую», «Проспект Славы» и «Шушары» (фиолетовая ветка), где метростроевцы даже не успели завершить часть работ: отделка служебных помещений, монтаж и пусконаладка вентиляции, отопления, систем связи и траволаторов все еще ждут своего часа, хотя с открытия станций прошло больше двух лет.

Эти и другие контракты теперь, вероятно, перейдут «Метрострою Северной столицы». Новая компания уже получила статус единственного поставщика услуг, а также усиление финансирования — на строительство подземки теперь будут направлять 50, а не 30 млрд рублей ежегодно, благодаря налогам от переехавшего «Газпрома».

Напомним, что на данный момент в штат «МССС» перешли уже 72% сотрудников старого «Метростроя». На данный момент в компании числится больше 2,5 тысяч человек. Официально приступить к работе «МССС» должна с сегодняшнего дня, 12 октября.

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