Власти Петербурга решили не строить выход со станции метро «Театральная»

От одного из двух изначально, запланированных выходов, хотят отказаться, сообщает 78.ru.

Вестибюль на пересечении улиц Глинки и Декабристов больше входит в проект постройки. Об этом говорится на сайте госзакупок. Вероятно, второй выход со станции будет возведен на Лермонтовском проспекте, 1/44, в настоящее время там расположен Дом быта.

Напомним, станция метро «Театральная» Правобережной линии Петербургского метрополитена будет построена между станцией «Спасская» и пока не действующей станцией «Горный институт». Название новой станции «Театральная» связано с близостью к одноименной площади. Открытие ожидается не ранее 2024 года, говорится в сообщении. Причиной откзаа от одного из выходов возможно имеет отношение к статусу площади, которая относится к историческим объектам.

Ранее Gazeta.SPb писала, станция метро «Московская» закроется на капитальный ремонт, заменят пол, колонны, а стены облицуют гранитом, также будут установлены светодиодные светильники.