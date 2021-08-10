В Петербурге на ремонт отправится станция метро «Московская»

В Петербурге на ремонт отправится станция метро &#171;Московская&#187;
Станцию метро "Московская" ждет ремонт. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

В Петербурге Главная государственная экспертиза России проверила достоверность сметной стоимости капитального ремонта подземного комплекса и южного вестибюля станции метро «Московская». Учреждение выдало положительное заключение.

Проект предусматривает капитальный ремонт подземного комплекса, вестибюля №2 станции и пешеходного перехода. Здесь изменятся пол, колонны, стены. Их облицуют гранитом. На потолках установят новые светодиодные светильники.

Помимо этого, на «Московской» поставят ворота, которые перекрывают пассажирам вход в метро ночью.

Станцию метрополитена «Московскую» построили в 1969 по проекту двух архитекторов — Н. В. Каменского и С. Г. Майофиса. Ее решили создать по типу «горизонтальный лифт». Когда выход с платформы к путям, куда прибывают поезда, полностью закрыт, а для пассажиров открываются только автоматические двери. Это и безопасно, и «тихо».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге к 2032 году могут открыть 12 станций метро.

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