В Петербурге к 2032 году могут открыть 12 станций метро

В Петербурге к 2032 году могут открыть 12 станций метро
В Северной Столице к 2032 году хотят открыть Театральную, Горный институт, Яхтенную, Кудрово, Боровую и другие станции. Фото: spmi.ru

В Северной столице за ближайшие 10 лет могут открыть 12 станций метро для петербуржцев. На данный момент город готовит программу, реализацию которой выполнят до 2045 года. Конец работы над программой развития запланирован на конец следующего года.

Когда у Петербурга появятся новые станции, зависит от финансирования. По заявлению губерантора Северной столицы Александра Беглова цена строительства семи станций метро и одного метродепо в городе в ближайшие четыре года обойдется в 200 млрд рублей, сообщает «Коммерсантъ».

В Северной Столице к 2032 году хотят открыть Театральную, Горный институт, Яхтенную, Кудрово, Боровую и другие станции.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что уличный шатер для вакцинации от COVID-19 открылся у метро «Приморская». В Василеостровском районе в понедельник открылся второй в Петербурге прививочный шатер. За день здесь будут принимать до 50 человек.

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