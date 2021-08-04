Уличный шатер для вакцинации от COVID-19 открылся у метро «Приморская»

Уличный шатер для вакцинации от COVID-19 открылся у метро &#171;Приморская&#187;
Прививочный шатер у метро "Приморская". Фото: Смольный

В Василеостровском районе в понедельник открылся второй в Петербурге прививочный шатер. За день здесь будут принимать до 50 человек.

Как сообщили в районной администрации, уличный шатер для вакцинации от коронавируса начал работу у станции метро «Приморская». Новый прививочный пункт будет обслуживать Городская поликлиника №3. Ежедневно в шатре смогут вакцинировать до 50 человек.

Прививочный шатер у метро «Приморская». Фото: Смольный

Предварительная запись для вакцинации в шатре не потребуется — пройти туда можно в порядке живой очереди. Горожан будут ждать в будние дни с 11 до 19 часов.

Всего на Васильевском острове на сегодняшний работает 12 пунктов вакцинации, отметили в администрации. Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что более 28 тысяч петербуржцев прошли вакцинацию от COVID за сутки.

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