Более 28 тысяч петербуржцев прошли вакцинацию от COVID за сутки

В Петербурге продолжается вакцинация от коронавируса. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

В Петербурге продолжается вакцинация от коронавируса. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

Жители Северной столицы продолжают прививаться от коронавирусной инфекции. Полный курс вакцинации уже прошли более 28 тыс. человек.

По данным на 4 августа, обоими компонентами вакцины от коронавируса привились 28 172 человека, сообщила пресс-служба администрации губернатора Петербурга.

В городском запасе осталось 159 742 экземпляра антиковидной вакцины. Любой желающий может сделать прививку в одном из 146 пунктов вакцинации, доступных для петербуржцев.

Напомним, за минувшие сутки коронавирус выявили у 1 906 человек. В статистику смертности от нового вируса в Петербурге вошли 54 случая.

Лидером по суточной заболеваемости среди других регионов стала Москва — 2 505 случаев. На третьем месте Московская область — 1 517, а на втором месте оказался Петербург.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала статистику о заболевших россиян после вакцинации.