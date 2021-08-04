После какой вакцины россияне рискуют заболеть больше всего

Вакцинация от коронавируса в цирке на Фонтанке. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

Вакцинация от коронавируса в цирке на Фонтанке. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

И эксперты, и власти твердят: все российские вакцины от коронавируса одинаково эффективны и безопасны. Впрочем, препараты могут защитить не всех – есть риски заболеть и после прививки. В стране зарегистрированы и летальные случаи у тех, кто завершил курс вакцинации.

Полный цикл вакцинации в стране завершили более 21 млн человек.

В августе центр «Вектор» опубликовал статистику о заболевших россиян после вакцинации. Данные по числу заболевших через 21 день после второй прививки выглядят следующим образом:

«Спутник V» — 0,66%

«ЭпиВакКорона» — 0,59%

«КовиВакКорона» — 0,27%

В Петербурге статистика иная. Худший результат показал препарат «ЭпиВакКорона». Им привились больше 16 тысяч человек, а заболели 6%.

«Спутник V» на втором месте, несмотря на то, что COVID-19 после него заразилось почти 6,5 тыс. человек. Дело в том, что этим препаратом привилось больше всего горожан – 1 178 266. Таким образом, доля заболевших – только 1,8%.

Лучший результат в Петербурге, как и по России в целом, продемонстрировал «КовиВак» — меньше процента заболевших из 24 601 привитого.

Всего в Петербурге после второго этапа вакцинации заболели 14 672 человека.

Отметим, что с начала прививочной кампании жители всех стран пристально следят за новостями о смерти тех, кто уже вакцинировался. В России утверждают, что в стране не зарегистрировано ни одного летального исхода, причиной которой стали препараты для прививок. Вакцинированные умирают, как правило, из-за осложнения сопутствующих заболеваний.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что ряд стран отказался от препарата AstraZeneca, разработанного англо-шведской фармацевтической компанией. Решение было принято после случаев образования тромбов у пациентов.

Зимой вопросы о безопасности вызывала вакцина Pfizer/BioNTech, а также препарат Johnson & Johnson. О последней вакцине наиболее тревожные новости поступили из Вирджинии, где у пациента после вакцинации слезла кожа. Так у 74-летнего мужчины проявилась редчайшая аллергическая реакция.