Смерть после вакцины от COVID-19: какой препарат считают самым «опасным»

Жителей разных стран мира все больше тревожат новости о смертях людей после прививки от коронавируса. Ряд стран уже отказался от использования определенных препаратов, компании твердят, что их вакцины не приводят к летальным исходам, а на просторах сети спорят, какая из них опаснее.

С чего все началось

Первые тревожные сообщения начали появляться в марте этого года. Новости касались препарата AstraZeneca, разработанного англо-шведской фармацевтической компанией. Она была создана при сотрудничестве с Оксфордским университетом.

В начале марта стало известно о нескольких случаев смерти из-за образования тромбов у пациентов, которые привились этим препаратом. Первой страной, которая решила приостановить использование AstraZeneca, стала Австрия. Там из-за тяжелых нарушений свертываемости крови умерла санитарка. Еще у одной медсестры развилась тромбоэмболия.

Спустя несколько дней вакцинацию препаратом приостановили в Эстонии, Латвии, Литве и Люксембурге.

В марте на фоне развивающегося скандала вакцину даже переименовали в Vaxzevria.

Как и следовало ожидать, в самой компании заявили, что вакцина безопасна. В российском центре Гамалеи придерживались другого мнения. Так, еще в конце марта директор центра Александр Гинцбург заявлял, что AstraZeneca быстро распространилась по миру, хоть и не была готова окончательно. Он уточнял, что массово закупать препарат страны стали из-за его невысокой цены. Гинцбург также предполагал, что проблема препарата заключалась в недостаточной степени очистки.

Пока шли разбирательства, в мире зарегистрировали десятки смертельных случаев. В результате в апреле Европейское агентство по лекарственным средствам заявило о наличии связи между вакциной AstraZeneca и тромбозом. При этом такую реакцию назвали редким побочным эффектом.

Отметим, что, кроме перечисленных выше стран, от препарата отказались также Болгария, Германия, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Румыния, Франция, Словакия, Индонезия, Конго и Таиланд.

Pfizer

Мир пристально следит за новостями, ловя сообщения о смертельных случаях после прививки. Вопросы о безопасности вызывала и вакцина Pfizer/BioNTech. Так, только с конца декабря по февраль этого года в Австрии зафиксировали 41 случай смерти среди привитых. Раз за разом специалисты подчеркивают: в каждом трагическом случае нужно разбираться отдельно. У пациентов могут произойти осложнения хронических заболеваний, у кого-то не успевают выработаться антитела, некоторые делают прививку в инкубационный период.

В конце апреля Институт глобальных проблем Великобритании установил, что от вакцины Pfizer скончалось больше людей, чем от AstraZeneca. Власти страны намерены развернуть просветительскую кампанию населения.

Подозрение норвежских ученых

У норвежских ученых недоверие вызвала вакцина Johnson & Johnson. Они даже рекомендовали властям страны отказаться от препарата.

В результате в конце апреля Европейское агентство по лекарственным средствам также пришло к выводу о том, что связь между препаратом и осложнениями после вакцинации все-таки есть. Несмотря на это, специалисты подчеркнули, что пользы от прививки намного больше, чем вреда, а пациентов надо предупреждать о рисках.

К слову, беспрецедентный случай произошел в штате Вирджиния, где у жителя после вакцинации этим препаратом слезла кожа. Так у 74-летнего мужчины проявилась редчайшая аллергическая реакция.

А что в России?

Не так давно в Twitter российского препарата «Спутник V» появилась информация о смертности после вакцинации. Статистика, собранная на основе данных о числе погибших в 13 странах, утверждает, что Спутник V» во много раз безопаснее иностранных вакцин. При этом самую высокую смертность показал препарат Pfizer.

Напомним, что в апреле одно из европейских изданий со ссылкой на анонимный источник опубликовало данные о смертях после вакцинации в России. Отмечалось, что за последнее время после прививки вакциной «Спутник V» в России умерли четыре человека. Комментируя эту информацию, в центре им. Гамалеи, где был разработан препарат, сообщили, что не знают о таких случаях, а в Роспотребнадзоре назвали смертность после вакцинации нулевой.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что российских президент Владимир Путин анонсировал выпуск четвертой вакцины. Сейчас кроме «Спутника V» в России используют препараты «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».