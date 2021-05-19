Четвертая вакцина и диагностика по аудиозаписи: новое о COVID-19 в России и мире

В России может появиться четвертая вакцина от коронавируса. Фото: pixabay

В России может появиться четвертая вакцина от коронавируса. Фото: pixabay

Ученые продвигаются в изобретении методов борьбы с коронавирусом и его диагностикой. Российские специалисты разработали четвертую вакцину и предложили диагностировать COVID-19 через аудиозапись кашля.

По последним данным Университета Джона Хопкинса, за последние сутки в мире коронавирус был выявлен более чем 780 тыс. человек. Число инфицированных, выявленных за все время пандемии, вплотную подошло к цифре в 164 млн человек.

При этом к летальному исходу вирус привел в 3 399 194 случаях.

В России считают, что к концу пандемия коронавируса подойдет осенью. Таким прогнозом ранее поделилась глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Она отметила: для победы над коронавирусом должно быть вакцинировано не менее 60% от взрослого населения.

«Мне очень хочется верить, что мы это сделаем раньше, чем наступит осень», — сообщила она.

Как уже писала Gazeta.SPb, в России в оборот в ближайшее время планируют ввести четвертую вакцину от коронавируса. Об этом рассказал президент России Владимир Путин. Глава государства подчеркнул: российские ученые успели создать три эффективных вакцины от коронавируса. Несмотря на это, страна заинтересована в сотрудничестве с зарубежными партнерами, поэтому планируется запуск в оборот еще одного препарата. Название новой вакцины пока не уточняется.

Сейчас в России используют «Спутник V», «КовиВак» и «ЭпиВакКорону».

Специалисты, между тем, продолжают предлагать новые методы диагностики коронавируса. Так. Сбербанк запустил приложение для определения коронавируса по дыханию и кашлю человека. Новый алгоритм может провести диагностику за минуту. Система анализирует звуки с паттернами, характерными для инфицированных COVID.

Ученые обращают внимание на то, что в период цветения весной и летом легко перепутать COVID-19 из-за схожести симптомов. Как отметил инфекционист Андрей Поздняков, при коронавирусе интоксикационный синдром более выражен, чем респираторные проявления.