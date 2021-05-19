«Сбербанк» запустил приложение для определения COVID-19 по записи кашля

«Сбербанк» запустил приложение для определения COVID-19 по записи кашля
Фото: pixabay.com

Сбербанк запустил приложение для определения коронавируса по дыханию и кашлю человека.

Новый алгоритм способен в течение минуты диагностировать по голосу, дыханию и кашлю наличие болезни. Система анализирует звуки с паттернами, характерными для инфицированных COVID.

Как сообщила пресс-служба банка, приложение предупреждает, что полученные результаты — это не медицинское заключение, они «служат только для исследовательских целей».

Приложение можно скачать в Google Play и App Store.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что заболеваемость коронавирусом в Петербурге за неделю выросла на 250%.

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