«Сбербанк» запустил приложение для определения COVID-19 по записи кашля

Сбербанк запустил приложение для определения коронавируса по дыханию и кашлю человека.

Новый алгоритм способен в течение минуты диагностировать по голосу, дыханию и кашлю наличие болезни. Система анализирует звуки с паттернами, характерными для инфицированных COVID.

Как сообщила пресс-служба банка, приложение предупреждает, что полученные результаты — это не медицинское заключение, они «служат только для исследовательских целей».

Приложение можно скачать в Google Play и App Store.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что заболеваемость коронавирусом в Петербурге за неделю выросла на 250%.