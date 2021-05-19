Заболеваемость коронавирусом в Петербурге за неделю выросла на 250%

Заболеваемость коронавирусом в Петербурге за неделю выросла на 250%
"Коронавирусные" койки в Петербурге". Фото: комитет по здравоохранению

В Северной столице за неделю заболеваемость коронавирусом увеличилось на 250%. COVID-19 выявили у 1 404 человек. Об этом сообщается в информационной справке, опубликованной на сайте Смольного.

Петербуржцы стали чаще обращаться за помощью к врачам.

«Значительное повышение показателей выявления новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекции и выздоровления от этой болезни во многом обусловлено тем, что сравниваются данные, собранные за понедельник 10.05.2021, который был выходным с данными, собранными в рабочий день 17.05.2021», — говорится в сообщении.

Выросло и число выздоровевших. Из городских больниц выписали 1 032 человек, что на 405 % больше, чем неделей ранее.

Всего с начала пандемии в Петербурге зафиксировано 428917 случаев заражения COVID-19. Скончались 13844 человека, в том числе 43 — за последние сутки. Выздоровело 391682 пациента.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что количество зарегистрированных случаев заражения инфекцией за неделю увеличилось на 41%. Эксперты добавляют, что увеличилось число госпитализированных, но при этом снизилось общее количество активно больных коронавирусом. Врачи считают, что эпидемиологическая обстановка улучшается, но ситуация остается нестабильной, так что нельзя расслабляться и стоит продолжать соблюдать меры предосторожности.

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