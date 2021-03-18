В Петербурге заболеваемость коронавирусом выросла на 41% всего за неделю

Пункт вакцинации от коронавируса в ТК "Невский центр". Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

Пункт вакцинации от коронавируса в ТК "Невский центр". Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

В городе всего за сутки успели заболеть полторы тысячи человек.

В Санкт-Петербурге значительно выросла заболеваемость коронавирусом. Об этом 18 марта сообщается в информационной справке, опубликованной на сайте Смольного.

Количество зарегистрированных случаев заражения инфекцией за неделю увеличилось на 41%. Эксперты добавляют, что увеличилось число госпитализированных, но при этом снизилось общее количество активно больных коронавирусом.

Врачи считают, что эпидемиологическая обстановка улучшается, но ситуация остается нестабильной, так что нельзя расслабляться и стоит продолжать соблюдать меры предосторожности.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в петербургских больницах 200 пациентов, зараженных коронавирусом, находятся на ИВЛ.