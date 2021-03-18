В петербургских больницах 200 пациентов, зараженных коронавирусом, находятся на ИВЛ

Доля тяжелых больных составляет 27%.

В Санкт-Петербургских больницах от коронавируса лечатся 200 тяжелых пациентов. Их доля составляет 27%, о чем сообщается в информационной справке, опубликованной на сайте Смольного 18 марта.

Известно, что в учреждениях города развернуто более 6,2 тысяч коек для коронавирусных пациентов, свободными остаются более 25%. Эксперты заметили рост заболеваемости коронавирусом – число новых случаев за неделю выросло на 41%.

Это значит, что нужно и дальше соблюдать меры предосторожности: носить средства индивидуальной защиты и соблюдать социальную дистанцию. Также предотвратить пандемию поможет массовая вакцинация.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Смольном думают над частичным снятием коронавирусных ограничений.