В петербургских больницах 200 пациентов, зараженных коронавирусом, находятся на ИВЛ

В петербургских больницах 200 пациентов, зараженных коронавирусом, находятся на ИВЛ
"Коронавирусные" койки в Петербурге". Фото: комитет по здравоохранению

Доля тяжелых больных составляет 27%.

В Санкт-Петербургских больницах от коронавируса лечатся 200 тяжелых пациентов. Их доля составляет 27%, о чем сообщается в информационной справке, опубликованной на сайте Смольного 18 марта.

Известно, что в учреждениях города развернуто более 6,2 тысяч коек для коронавирусных пациентов, свободными остаются более 25%. Эксперты заметили рост заболеваемости коронавирусом – число новых случаев за неделю выросло на 41%.

Это значит, что нужно и дальше соблюдать меры предосторожности: носить средства индивидуальной защиты и соблюдать социальную дистанцию. Также предотвратить пандемию поможет массовая вакцинация.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Смольном думают над частичным снятием коронавирусных ограничений.

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