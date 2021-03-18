В Смольном думают над частичным снятием коронавирусных ограничений

Эпидемиологическая обстановка постепенно улучшается и бизнес просит о снисхождении.

В Смольном обсуждают, можно ли частично снять коронавирусные ограничения. Об этом 18 марта сообщает Neva.Today, ссылаясь на источники в администрации Санкт-Петербурга.

Известно, что бизнесмены просили разрешить заменить перчатки для сотрудников на санитайзеры, так как работники жалуются на проблемы с руками после длительного ношения средства индивидуальной защиты. Также представители общепита надеются, что уберут ограничения на количество посетителей, так как их количество и так снизилось примерно на 30% по сравнению с прошлым годом.

Эти ограничения уже переданы для рассмотрения в Роспотребнадзор. Напоминаем, что глава ведомства Анна Попова заверяла, что пока нельзя отменять масочный режим, так как высок риск распространения коронавируса.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге врач рассказала о «нежелательных явлениях» после прививки «Спутником V».