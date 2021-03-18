В Петербурге врач рассказала о «нежелательных явлениях» после прививки «Спутником V»

В Петербурге врач рассказала о &#171;нежелательных явлениях&#187; после прививки &#171;Спутником V&#187;
Горожанам стоит быть осторожнее и соблюдать все меры предосторожности. Фото: Gazeta.SPb / Николай Овсянников

Она отметила, что после всех вакцин бывают различные реакции и не стоит переживать.

Заведующая профильным кабинетом детской поликлиники № 68 Петербурга Екатерина Будникова рассказала, какие бывают нежелательные явления после вакцинации от коронавируса «Спутником V». Об этом специалист рассказала на своей странице в социальной сети «Вконтакте».

Врач отметила, что после любых прививок бывают различные реакции, но они чаще всего не опасны, так что переживать не стоит. Каждый организм реагирует по-своему, но обычно фиксируют слабость, вялость, головную боль и чувство озноба.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербургский врач-инфекционист предупредил о коварном разнообразии симптомов COVID-19. По словам эксперта, некоторые ковид-зараженные жалуются на ломоту в теле и головные боли, другие — на высокую температуру, а часть пациентов и вовсе не догадываются, что болеют.

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