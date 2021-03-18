Петербургский врач-инфекционист предупредил о коварном разнообразии симптомов COVID-19

Петербургский врач-инфекционист предупредил о коварном разнообразии симптомов COVID-19
Коронавирус - крайне индивидуальная болезнь, требующая особого подхода к каждому случаю. Фото: pixabay

Инфекционист отделения скорой помощи петербургской поликлиники №32 Евгений Нечаев рассказал, что симптомы коронавируса опасны своим разнообразием: у каждого пациента вирус проявляется индивидуально.

По словам эксперта, некоторые ковид-зараженные жалуются на ломоту в теле и головные боли, другие — на высокую температуру, а часть пациентов и вовсе не догадываются, что болеют. Так, у молодого человека случайно выявили ковид при прохождении медкомиссии для армии, поделился Евгений историей из своей практики с телеканалом «Санкт-Петербург».

Коронавирус, как отмечают врач, требует индивидуального подхода и в лечении. К медикаментам обычно прибегают только в тяжелых случаях, требующих госпитализации, а также при высокой температуре или признаках пневмонии. В случае легкого течения болезни пациенту лучше оставаться дома.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за последние сутки коронавирус диагностировали у еще 918 жителей Петербурга.

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