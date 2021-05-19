В мире коронавирусом болеют уже почти 164 млн человек

За сутки в мире коронавирусная инфекция была выявлена у более чем 780 тыс. человек. Соответствующие данные приводит Университета Джона Хопкинса.
Так, к среде, 19 мая, в мире COVID-19 подхватили уже 163 952 478 человек. К летальному исходу вирус привел в 3 399 194 случаях.
Больше всего заболевших по-прежнему в США: 32 996 675 инфицированных, скончались от новой болезни 587 198 человек. На втором месте «антирейтинга» находится Индия (25 228 996 инфицированных, 278 719 погибли), на третьем — Бразилия (15 млн 732 836 зараженных, скончались 439 050 человек).
Россия расположилась на шестом месте: медики выявили 4 892 938 инфицированных, погибли от нового вируса 114 619 пациентов.
Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что проявление сезонной аллергии в период цветения весной и летом легко перепутать COVID-19 из-за схожести симптомов.